Nuova palestra di Piazza, FIDAPA Mondovì: "Sia intitolata a Vera Comoli"

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione della nuova palestra scolastica di Mondovì Piazza (leggi qui).

In vista della costruzione del nuovo edificio, la sezione monregalese dell'associazione FIDAPA propone al comune e alla cittadinanza di dedicarla alla memoria di una donna, lanciando un sondaggio online.

"Dal 2015 che la Sezione Monregalese della FIDAPA sollecita il Comune di Mondovì ad intitolare a Donne illustri le nuove strade, piazze, slarghi, ponti, sale aperte al pubblico e non ancora denominate."- spiegano dall'associazione -"Finora la toponomastica comunale è stata pressoché tutta rivolta a ricordare le gesta delle persone maschili (certamente meritevoli di menzione), ma risulta notevolmente sbilanciata: poche le strade intitolate a Donne (ricordo solo vicolo delle Cappuccine, vicolo Lucia Deninotta, via Rosa Govone, via Rosine, via Lidia Rolfi), nessuna sala comunale, un solo ponte( quello della Madonnina), nessuna rotonda".

In quest'ottica FIDAPA, con l'appoggio della Consulta Femminile e della sua Presidente, l'avv. Francesca Bertazzoli, propone di intitolare la nuova palestra che sorgerà a Piazza, in via delle polveriera, a una figura femminile.