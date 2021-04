Incontri e caccia al tesoro a tema per il progetto 'Into the Groove'

Il progetto “Into the groove”, realizzato con il contributo del Bando FamigliAre Fondazione CRC, compie un anno!

Il gruppo di famiglie e associazioni (cuore pulsante dell’organizzazione delle attività) spegne la prima candelina e per festeggiare, in attesa di riprendere in presenza, propone alcune nuove esperienze on line.

L’iniziativa “Nuovi Incontri” propone appuntamenti brevi, intensi, leggeri e poetici rivolti ai bambini e ai ragazzi.

Grazie ai laboratori curati da Alessandra Giovana e Isacco Caraccio, i partecipanti prenderanno confidenza con il movimento a corporeo libero, in unione con musica e parole.

Con Alice Umana le famiglie si avvicineranno al tema della poesia per dare vita e corpo alle proprie emozioni in condivisione e allegria.

La presenza di Bruno Tognolini, che si definisce “poeta per bambini e per vecchi” (http://www.brunotognolini.com), chiuderà questo ciclo di iniziative con un incontro dal titolo suggestivo “Come sarà l’orizzonte che tracci…” dove la poesia diventa lo strumento per pensare al nostro futuro prossimo.

E per finire in bellezza la Caccia al tesoro “Questa casa non è un castello!”. Il tema è quello di Harry Potter e, tra giochi, enigmi e misteri, saranno tante le occasioni per divertirsi in famiglia e condividere con altre persone momenti spassosi.

“Con queste iniziative chiudiamo un anno di lavoro molto intenso e umanamente ricco per noi." - spiegano alcune mamme - "La presenza di Bruno Tognolini, poeta molto conosciuto a livello nazionale ci sembra un buon modo per festeggiare la nostra presenza sui territori di Ceva e Mondovì. Il progetto “Into the Groove” ci permette di attivare iniziative in risposta ai diversi bisogni di cui le famiglie sono portatrici. Abbiamo dovuto ripensare ad un nuovo modo di stare insieme, creando occasioni che portassero nuovi contenuti per offrire sostegno nei momenti difficili e allo stesso tempo per regalare occasioni di allegria e svago. L’idea del nostro progetto è quella di “fare comunità” tra le famiglie condividendo leggerezza, riflessioni e creando nuovi legami”.