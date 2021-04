Prenotazioni vaccini over 60: il Comune di Bra offre assistenza

Il Piemonte ti vaccina, il Comune ti aiuta. Per supportare la campagna vaccinale territoriale, il Comune di Bra mette a disposizione dei cittadini con più di 60 anni che necessitano di supporto digitale un servizio di assistenza e aiuto per effettuare la pre-adesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, in collaborazione con i volontari civici.



Per ricevere assistenza è necessario telefonare al numero 366.6994288 il martedì e il giovedì mattina dalle 9 alle 12, tenendo a portata di mano il tesserino sanitario, il Codice Fiscale e un numero di telefono cellulare o un indirizzo e-mail sul quale ricevere la convocazione per il vaccino.



Il servizio è riservato ai residenti a Bra dai 60 anni in su che non possono eseguire in autonomia l’adesione telematica alla campagna vaccinale o che non possono contare sull’aiuto di parenti, amici, vicini o conoscenti.



“Il buon andamento della campagna vaccinale a livello territoriale è una priorità e da subito abbiamo garantito il nostro pieno appoggio per promuoverla e incentivarla – spiega il sindaco Gianni Fogliato –. Siamo in costante contatto con l’Asl per monitorarne lo svolgimento e abbiamo assicurato la nostra disponibilità a collaborare su più piani anche con l’obiettivo, a fronte di una maggiore disponibilità di dosi, dell’aumento delle somministrazioni a livello cittadino. Ringrazio il personale sanitario, coloro che si sono resi disponibili a collaborare seppur già in pensione e, non ultimi, i volontari (civici e non) che svolgono un prezioso servizio di supporto alla campagna territoriale”.