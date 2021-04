Tenda: "Alla Cig si decida l'avvio dell'iter progettuale. La soluzione migliore resti ai tecnici"

I sindaci di Cuneo e dei comuni dell'Unione Alpi marittime scrivono al capodelegazione italiano in vista della Cig del 5 maggio.



"Poiché per un periodo di tempo molto lungo non sarà possibile un transito automobilistico attraverso il Tenda - sostengono nella missiva i primi cittadini del capoluogo e di Limone Piemonte, Roccavione, Entracque, Robilante e Vernante - si invochi fermamente, presso le Autorità francesi, piena collaborazione per consentire il transito ferroviario per la linea Limone Ventimiglia, in ordine al nulla osta per i lavori a sud di Breil, in territorio francese, da parte RFI, e in ogni e qualsiasi altra successiva occasione."



"Venga ripreso immediatamente - continua la lettera - il Tema della Convenzione fra i due Stati sulla linea ferroviaria Cuneo Breil Nizza Ventimiglia e venga portato alla firma dopo decenni di attesa."



"Per quanto concerne il transito stradale - prosegue la lettera - si rileva come sia assolutamente necessario decidere in sede di conferenza l’avvio dell’iter progettuale del collegamento stradale. Riteniamo che debba restare in capo agli organi tecnici la soluzione migliore da adottare; noi, rappresentanti del territorio, esprimiamo il desiderio che la decisione non sia inficiata da considerazioni meramente economiche ma consideri attentamente l’esigenza di avere un’opera sicura (che possa essere fruita con ogni tempo e in ogni stagione considerata l’altitudine del colle) i cui tempi di realizzazione siano celeri e certi e i finanziamenti allocati.2



"Resta l’assoluta necessità da parte nostra - conclude la nota inviata al capodelegazione italiano per il Cig del 5 maggio - di poter seguire, attraverso l’attivazione e la convocazione ove ritenuta necessaria, di un comitato di monitoraggio, l’iter progettuale e dei lavori."