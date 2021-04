Accusato di rapine e spaccio: Carabinieri di Alba arrestano pluripregiudicato accampato al Parco Tanaro

Quella commessa lo scorso 1° aprile, quando il 25enne originario del Gambia aveva minacciato due bambini portandosi poi via le loro biciclette, è stata solamente l’ultima bravata commessa in città da Omar Fofana, classe 1996, da tempo residente nella capitale delle Langhe con lo status di richiedente asilo.



In quell’occasione l’uomo – pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, rapina e spaccio di stupefacenti, che da oltre un anno vive campeggiando nella zona del Parco Tanaro – era stato raggiunto dai Carabinieri della vicina Stazione, fermato e messo agli arresti, ma a quel provvedimento era poi seguito il rilascio in attesa di processo.



Il 25enne ha però violato l’obbligo di dimora disposto dal magistrato che, su richiesta del Comando Carabinieri, anche in ragione della comprovata pericolosità sociale del soggetto, ne ha ora disposto l’arresto e la carcerazione.



Nel pomeriggio di ieri (giovedì 22 aprile), è stato così rintracciato dai militari dell’Arma in via Pierino Belli. I Carabinieri lo hanno fermato e tratto in arresto. Sottoposto a perquisizione, nascondeva alcuni grammi di marijuana suddivisa in piccoli involucri, evidentemente destinati allo spaccio.



In serata è stato quindi condotto presso il carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria in attesa di giudizio per le diverse imputazioni a suo carico.



Nel settembre scorso il giovane si era già reso responsabile di una rapina, commessa ai danni del punto vendita Euronics, presso il centro commerciale Alba Center di corso Asti. Qui era stato fermato da un addetto della sicurezza mentre cercava di allontanarsi con un paio di autoparlanti stereo non pagati. Ne era nata una colluttazione, ma anche in quell’occasione il cittadino africano era stato raggiunto e fermato da una pattuglia dei Carabinieri intanto giunta sul posto.