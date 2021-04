È mancato Mario Basso, per anni factotum al santuario degli Angeli e nella chiesa di San Rocco Castagnaretta

La comunità parrocchiale del santuario degli Angeli e di San Rocco Castagnaretta (dove visse sino al 2001) piange la scomparsa di Mario Basso. 88enne, è stato capo tecnico di tutta la manutenzione dell’ex azienda Milardi di Cuneo, voluto dal sig. Milardi che lo assunse personalmente, proveniente da imprese del monregalese.

Come volontario, ha dedicato tutta la sua maestria tecnica alla chiesa di San Rocco Castagnaretta e poi al santuario della Madonna degli Angeli. Riparava ed aggiustava qualunque tipo di macchinario, elettrico, meccanico, ligneo. Per molti anni creò il presepe con molti meccanismi automatici nella chiesa di San Rocco e poi del santuario degli Angeli cui era particolarmente devoto. Stimato e benvoluto da tutti, si rendeva disponibile per fare lavori a beneficio della comunità. Donò alcuni suoi modellini in legno, trattori, macchine a vapore all’asilo di San Rocco Castagnaretta.

Vedovo dal 2019 della moglie Franca Tapparo, lascia le figlie Gianpaola, infermiera professionale all’ospedale Santa Croce, Chiara, impiegata in Coldiretti, il fratello Domenico. Provenienti dalla casa di cura Monteserrat di Caraglio, i funerali si terranno nella parrocchiale di San Rocco Castagnaretta sabato 24 aprile alle ore 10 (rosario venerdì 23 alle 20 nella chiesa di San Rocco, settima venerdì 30 aprile alle 20,30, trigesima sabato 22 maggio alle 18).

“Voglio però ricordarti com'eri



pensare che ancora vivi



voglio pensare che ancora mi ascolti



e che come allora sorridi



che come allora sorridi”. Con questa frase della canzone dei Nomadi “Canzone per un’amica”, lo ricordano le figlie.