Fuga di gas da palazzo in Via Cavallotti, ma è un falso allarme

Vigili del fuoco, polizia e un'ambulanza in via Felice Cavallotti, allertati per una sospetta fuga di gas.

L'intervento al civico 33, dove viveva la coppia protagonista dell'episodio di cronaca relativo a un'aggressione ad una troupe Mediaset, nelle scorse settimane.

Il gas non è stato rilevato e i vigili del fuoco, dopo le verifiche durate all'incirca 40 minuti, sono rientrati.



Il questore Nicola Parisi: "Al momento non abbiamo informazioni chiare. Nessuna fuga di gas e tantomeno dall'appartamento dove viveva la coppia, che non è più lì da qualche giorno. Il gas in quell'alloggio è stato piombato".



Si sta cercando di risalire all'autore delle due telefonate che hanno allertato il 112: una volta individuato sarà denunciato per procurato allarme.