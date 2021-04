"Nonno ci ha insegnato a dare importanza alle cose": a Dronero oggi i funerali di Beppe Mattalia

"Mai in montagna, nonno amava il mare. Era per lui anche ricordo di giovinezza, del periodo nell'aeronautica militare a Genova e a Napoli che sempre raccontava con grande entusiasmo. Napoli in particolare, gli era rimasto nel cuore quel periodo. Così, per un giorno solo, perché il negozio era da portare avanti, tutti gli anni ci portava al mare. Arenzano era la nostra meta. Partivamo al mattino presto, prendevamo messa al Santuario e poi facevamo il bagno. Era l'appuntamento fisso, la nostra giornata e di certo non mancavano le regole. Immenso affetto nei nostri confronti e con la sua precisione ed il suo intransigente rigore ci ha insegnato a dare importanza alle cose, ad avere coraggio e responsabilità delle nostre decisioni!". L'affettuoso ricordo di Anna e Paola, le nipoti.

Un giorno intero a casa era un giorno perso, per lui per cui il contatto con le persone era qualcosa di indispensabile. Impossibile, poi, vederlo senza cappello in testa, non andava mai in giro senza. Di Monastero di Dronero, luogo a cui era profondamente legato e dove aveva vissuto fin da piccolo, Giuseppe Mattalia (Beppe), 87 anni, era il proprietario della valigeria "Mattalia" sotto i portici a Dronero.

Aperta nel 1971 insieme alla moglie, negli anni l'attività è passata poi alla figlia. Persona molto conosciuta, era un uomo rigoroso ma anche estremamente sensibile. A tutti, poi, raccontava la sua gioventù, quei bellissimi anni trascorsi nel servizio militare.

Il peggioramento delle condizioni di salute, non voler rimanere solo a casa quando la moglie era negozio. Il signor Mattalia aveva così deciso di andare ospite presso la casa di riposo San Camillo di Dronero, per passare le giornate in compagnia. Si trovava veramente bene.

Nessun fiore, ma opere di bene come lui avrebbe voluto. Il dolore della moglie Lucia, della figlia Maria con Piero, delle nipoti Anna e Paola, di tutti i parenti.

Partendo alle ore 15.15 dal San Camillo, i funerali di Giuseppe Mattalia avranno luogo oggi, venerdì 23 aprile, alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Monastero di Dronero.