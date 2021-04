Auto nuova? Con noleggio a lungo termine risparmio e zero stress

In calo la vendita di automobili, con circa 1.917.000 unità in meno dal 2019 al 2020. Complici le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, che hanno portato molti automobilisti a optare per formule di noleggio lungo termine privati .

Nello specifico, stando ai dati ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici), in più di 65.000 avrebbero scelto questa soluzione a febbraio 2021. Convinti dai vantaggi di un’alternativa all’acquisto che prevede un canone mensile fisso, definito alla sottoscrizione del contratto, e che solleva l’automobilista da tutti gli impegni legati alla gestione: manutenzione, copertura assicurativa, servizio pneumatici, eccetera.

Vantaggi a cui Auto No Problem, operatore specializzato in noleggio a lungo termine e gestione di flotte aziendali, aggiunge un approccio Customer Centric e soluzioni studiate per rispondere perfettamente alle esigenze della clientela.

Forte di un’esperienza decennale nel settore automotive, la società offre una gamma di servizi per privati e imprese che comprende noleggio a medio e lungo termine, formule di noleggio senza anticipo e con km illimitati. Protagoniste auto nuove e usate, anche con motorizzazione elettrica o ibrida. Quanto ai brand, ci sono Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Jeep, Land-Rover, Mini, Volkswagen, Volvo e altri ancora.

Scegliendo i servizi di noleggio a lungo termine di Auto No Problem, privati e Partite Iva hanno a disposizione veicoli efficienti e performanti evitando immobilizzo dei capitali ed esposizione finanziaria nei confronti degli istituti di credito, con un risparmio fino al 30% rispetto alla sottoscrizione di un finanziamento.

Chi cerca la massima flessibilità trova la risposta nelle soluzioni con anticipo zero, che danno accesso al servizio di noleggio senza alcun versamento iniziale. Il contratto ricalca quello previsto per il tradizionale noleggio a lungo termine, sia in fatto di assistenza che di servizi. In alternativa, il cliente ha la possibilità di concordare con la società una formula di noleggio con anticipo variabile, ossia definito in base alle sue disponibilità.

Auto No Problem propone inoltre promozioni su auto di ogni segmento: dai Suv alle utilitarie, dalle berline ai crossover. Consulenti qualificati offrono supporto per ogni esigenza. Basta un click su www.auto-noproblem.com per conoscere nel dettaglio tutti i vantaggi della proposta e richiedere un preventivo gratuito.