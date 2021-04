Come cercare lavoro in era Covid: consigli e suggerimenti

Il Coronavirus ha cambiato sensibilmente la maggior parte delle routine quotidiane delle persone. Un fattore che invece è rimasto costante è l’interesse degli utenti verso la ricerca di un nuovo lavoro. A volte può essere per il desiderio di cambiare quello attuale. In altri casi può essere la volontà di iniziare una nuova occupazione dopo uno stop a spingere verso queste soluzioni. In entrambi gli scenari è essenziale sapere come e dove cercare le offerte e i concorsi più utili.

Cercare il lavoro è un’attività che richiede sempre tempo, attenzione e costanza. L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ha modificato molti aspetti quotidiani compresa la ricerca del lavoro e la successiva procedura di selezione.

Un aspetto però rimane costante, ovvero la rilevanza che queste tematiche ricoprono nella vita di ciascuno. Quando si desidera cambiare la propria mansione o trovare una nuova occupazione dopo un periodo di fermo le implicazioni e le impellenze sono numerose.

Una delle domande prioritarie in questi casi allora è connessa a come trovare le offerte migliori a cui candidarsi. Anche durante la pandemia, infatti, i passi da compiere in questa direzione sono rimasti pressoché immutati. Tra le prime azioni consigliate, a tal proposito, c’è per esempio quella di partire dallo scandagliare internet.

All’interno della rete, infatti, sono molteplici le possibili risorse a cui è possibile fare riferimento. In questo senso, è consigliabile avvalersi in special modo dei portali specializzati. Ad esempio, sul sito Concorsipubblici.net è possibile rintracciare con facilità numerose proposte, sia per quanto riguarda i concorsi pubblici sia in merito alle offerte di lavoro di società private.



Concorsi pubblici e offerte di lavoro: le opzioni interessanti

Per individuare le occasioni migliori per rimettersi in gioco è essenziale ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare alla ricerca tutti i giorni. Cercare e selezionare le offerte in linea con il proprio profilo può essere infatti impegnativo. Le proposte lavorative sono molteplici come dimostrano le ricerche che cambiano e si aggiornano con frequenza. Sono allora la costanza e la ripetizione delle azioni opportune a dare le migliori chance.

Agendo in questo modo, quindi, si aumentano le possibilità di essere fra i primi a inviare la candidatura alla posizione desiderata. Tra le opzioni più interessanti guardando ai portali dedicati è bene menzionare le ricerche avviate in questo periodo da Eurospin. Nello specifico l’azienda ha infatti avviato le selezioni per addetti vendita, assistenti di filiale e addetti al bancone gastronomia/salumeria in tutta Italia.

L’Eurospin non è però l’unico brand alla ricerca di personale. Altre opportunità allettanti sono a tal proposito proposte da grandi marchi quali Henkel ed Eni. Nel primo caso l’azienda tedesca guarda con particolare interesse ai laureati in Business Administration o Marketing Management per coprire numerosi ruoli nei settori affini.



Pubblico e privato: la ricerca si amplia ogni giorno

Per chi è invece interessato alle proposte del Gruppo Eni sono da segnalare alcune offerte di lavoro davvero significative. Alcuni esempi sono gli analisti di laboratorio e gli operatori per l’impianto di trattamento acque e biogas.

In entrambi i casi, la sede di lavoro è a Crescentino nella provincia di Vercelli. Nella città di Napoli al contrario sono richiesti i data scientist specialist e i full stack engineer specialist.

Oltre alle aziende private le persone alla ricerca di un lavoro devono monitorare anche i concorsi pubblici attivi. Setacciando la rete e un portale quale concorsipubblici.net è allora possibile reperire alcune informazioni proprio sul tema. Ne è un esempio rappresentativo il concorso pubblico per diplomati tecnici indetto dalla città di Finale Ligure.

Proseguendo nelle diverse analisi è possibile soffermarsi anche sulla ricerca della città di Caprarola, attualmente impegnata nell’assunzione di agenti di polizia. Nella pratica vengono perciò selezionati vigili urbani che verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. Queste sono solo alcune delle opportunità a cui le persone possono fare riferimento, ma raccontano la varietà di scenari che si possono incontrare nel tempo.