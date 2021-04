"Le chiavi di lettura della tua impresa": workshop gratuito con Ascom Bra

“Le chiavi di lettura della tua impresa” è un workshop ideato da Pergo per approfondire con gli imprenditori, in modo concreto, alcuni tra gli aspetti più importanti (strategici e gestionali) relativi alla direzione di un'impresa. Il filo conduttore dell'incontro è rappresentato dall'analisi di un caso aziendale che saranno gli stessi partecipanti, guidati dai consulenti Pergo, a discutere e risolvere.



Pergo è una società di formazione e consulenza che esiste per migliorare le organizzazioni e le persone, nella convinzione che persone migliori rendano migliori anche le organizzazioni. Pergo eroga servizi di consulenza e formazione alle imprese e ai privati, mette a disposizione dei clienti la propria esperienza per rispondere al meglio ai loro bisogni al fine di garantire l’eccellenza nell’offerta di servizi “su misura” utilizzando le migliori competenze a disposizione nei settori di riferimento.



Il workshop, della durata di 4 ore, si terrà mercoledì 5 maggio dalle 9 alle 13 nella Sala Conferenze della sede Ascom di via Milano 8 e propone diversi momenti di confronto tra i partecipanti. Inoltre vengono approfonditi alcuni strumenti di analisi che i partecipanti potranno applicare autonomamente nella propria impresa da subito. Al termine dell'incontro l'imprenditore avrà acquisito chiavi di lettura indispensabili per andare oltre i numeri del bilancio e per comprendere ancora meglio alcuni aspetti critici che, se trascurati, possono generare problemi.

Ulteriore risultato, indiretto, della partecipazione al workshop è la piena comprensione attraverso casi concreti del supporto che una società di consulenza può erogare e dei benefici che un'impresa può ricevere





Argomenti trattati nel workshop

• Bilancio ed indici: cosa deve sapere e monitorare anche il titolare di una PMI.

• Strategia e posizionamento: perché è vitale, nel contesto odierno, avere le idee chiare.

• Analisi del portafoglio clienti: per capire i rischi e dove indirizzare lo sviluppo.

• Organizzazione aziendale: le cose che anche un piccolo imprenditore deve sapere e praticare.

• Governance: chi "comanda" e come. Orientamento della governance a medio termine: i passaggi generazionali in pratica





Cosa "porta a casa" il partecipante?

• Gli strumenti giusti per leggere con altri occhiali la propria realtà.

• Le istruzioni su come applicarli davvero.

• La conferma che il bilancio non dice tutto.

• La consapevolezza dell'importanza di uno sguardo dall'esterno



I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni: segreteria di direzione Ascom Bra, Tel 0172/413.030, email: info@ascombra.it.