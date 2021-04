Produttività: vtenext, CRM all-in-one per gestione e automazione dei processi alleato delle piccole aziende

Sviluppato da una software house completamente italiana, vtenext è la soluzione CRM all-in-one che consente la gestione da un'unica piattaforma delle attività di marketing, vendita e post-vendita, potendo contare su automazione e digitalizzazione dei processi. Un software CRM per piccole aziende e realtà di grandi dimensioni che ottimizza il lavoro, portando un incremento di efficienza e produttività.

Frutto del know-how maturato in oltre 14 anni di esperienza, vtenext è progettato per la creazione di processi di business personalizzati. Merito della filosofia Open che da sempre guida l’operatività dell’azienda e consente l’abbattimento delle barriere comunicative interne.

Un approccio che è garanzia di flessibilità e ottimizzazione. vtenext è infatti il CRM all-in-one che gestisce attraverso un’unica piattaforma le attività di marketing, vendita e post-vendita. L’automazione dei processi e la digitalizzazione agevolano lo svolgimento del flusso di lavoro, incrementando la produttività anche nelle realtà che adottano formule di smart working.

A queste ultime vtenext ha dedicato strumenti specifici, pensati per la comunicazione, la condivisione e l’accesso ai progetti in corso. Un pacchetto di servizi che supporta le aziende nell’adozione del lavoro agile, sfruttando sia le funzionalità di CRM sia altre funzioni native della piattaforma. Ad esempio? Le conversazioni, il modulo gestione commessa e gli strumenti per le mail interne.

Il personale delle varie aree è agevolato nello svolgimento delle attività quotidiane anche da numerosi plug-in e integrazioni. Questi consentono la personalizzazione della piattaforma, adattandola alle specifiche esigenze dell’azienda. È possibile, infatti, associare vtenext a Google Calendar, Mexal, Microsoft Exchange, Mailchimp e Wildix. Solo per fare qualche esempio delle opportunità fornite con oltre 100 integrazioni e plug-in.

Nello specifico, l’offerta di vtenext comprende soluzioni per il monitoraggio e la gestione delle attività di marketing e GDPR, dei processi di vendita e dell’assistenza clienti. Si ottiene anche il totale abbattimento delle barriere interne, tenendo traccia di ogni informazione attraverso un unico database.

Mettendo in comunicazione tutte le aree aziendali, infatti, si riducono i tempi di gestione e i colli di bottiglia. E allo stesso tempo si consente al personale di gestire ogni attività da una sola piattaforma, potendo contare su uno strumento sicuro e flussi di lavoro chiari.

Per scoprire come vtenext può migliorare l’operatività aziendale, il cliente può rivolgersi ad uno degli oltre 80 partner e rivenditori internazionali pronti a sviluppare progetti ad hoc. Oppure attivare la prova gratuita di 30 giorni, che dà accesso a tutte le funzionalità del CRM in versione Business.

Scegli i vantaggi dell’automazione, visita ora www.vtenext.com.