Quest’anno la produzione dell’Asparago dolce di Revello di Piero Fraire è la migliore di sempre

Piero Fraire è titolare dell’ Azienda Agricola L’Asparago Dolce di Revello e ci fa sapere che è molto soddisfatto dei suoi asparagi. La produzione è nel pieno della stagione, e da qualche anno, avendo anche aumentato la quantità coltivata proprio per il crescente apprezzamento, può soddisfare tutte le richieste.

Questi asparagi di Piero, tanto amati per la loro tenerezza, senza scarto, dolci e saporiti, crescono nelle asparagiaie composte da terreno fluviale sabbioso, ottimo per il tipo di coltura poiché drena l’acqua in eccesso e consente il giusto grado di umidità a salvaguardia del sapore e del profumo perfetto del buon asparago.

Si trovano il località Campagnole di Revello, benedette dal Monviso che regala le sue acque per irrigarle, e godono della cura di Piero, che coltiva tutti i suoi ortaggi con il metodo naturale, quindi senza alcun uso di prodotti chimici. Solo instancabile lavoro tutti i santi giorni, quello di Piero e di sua moglie Romana, insieme ad un paio di addetti stagionali.

L’Asparago dolce di Revello appartiene alla varietà Eros e si presenta con i turrioni ben formati, dritti e mai vuoti, caratterizzati dal colore bianco-rosato o verde-intenso, dal sapore dolce e aromatico, mentre al gusto risultano delicati, teneri e privi di fibrosità.

Per essere gustato al massimo del suo sapore, va appena scottato, o cotto al vapore, e condito a piacere con burro e parmigiano.

Un’altra deliziosa qualità di asparago coltivata da Piero è l’Asparago Cardinale, dolce e tenerissimo, che può anche essere consumato crudo, tagliato a fettine fini in insalatina e condito con olio e limone.

Circa l’Asparago Dolce occorre però sottolineare l’importanza di diffidare dalle imitazioni perché alcuni commercianti in giro per la provincia spacciano per Asparagi Dolci di Revello qualità che non lo sono per niente.

Va quindi saputo che questo delizioso asparago lo si può acquistare solo nel negozio L’Asparago Dolce di Revello a Saluzzo in Via Spielberg al 20, conosciuto anche come l’Antico Palazzo del Borgo, ed anche in un negozio di Revello. Dove è possibile anche trovare tutti gli altri ortaggi di stagione coltivati da Piero, o reperiti da Aziende amiche che coltivano con la stessa cura.

Presto lo troveremo di nuovo con il suo banco ai mercati di Saluzzo del sabato.

Per venire incontro alla Clientela è possibile in questo periodo prenotare al numero 328.8057705 ed avere consegnata a casa la spesa.

Azienda Agricola L’Asparago dolce di Revello - Negozio in Via Spielberg 20, Antico Palazzo del Borgo - Saluzzo (CN) - Cell 328.8057705

www.asparagorevello.com