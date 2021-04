Studiare una seconda lingua? Meglio all'estero

Qual è il miglior paese europeo dove perfezionare una seconda lingua? Come si posiziona l’Italia nella speciale graduatoria dell’European Language Index e come è stata realizzata? Ecco una panoramica dettagliata dello studio pubblicato su Preply che descrive i fattori presi in considerazione e illustra allo stesso tempo alcune curiosità e caratteristiche socio-linguistiche dei 27 paesi che compongono l’Unione Europea inclusi nella speciale classifica.

L’ indagine di studio pubblicata il 31 marzo 2021 ha evidenziato i paesi con si distinguono per il miglior ambiente in cui apprendere una nuova lingua. La classifica, che non comprende il Regno Unito, premia un piccolo paese del centro Europa. Probabilmente non si tratta del posto migliore in termini di identità territoriale, sociale e linguistica e forse proprio per questo svetta in cima alla classifica. Si tratta del Lussemburgo, paese in cui si parlano contemporaneamente tre lingue ufficiali: lussemburghese, francese e tedesco. Il Lussemburgo vanta l’ambiente migliore in Europa in cui la sinergia pubblico-privato consente di apprendere con più facilità una seconda lingua. Paese in cui il 100% dei bambini inizia inoltre l’apprendimento di un secondo idioma a partire dalla scuola primaria.

Al secondo e al terzo posto spuntano altri due paesi del nord: Svezia e Danimarca, seguiti progressivamente da Finlandia, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Slovenia, Belgio, Estonia e altre 17 nazioni. La tendenza generale premia il nord Europa mentre il sud-est resta in affanno per quanto riguarda gli ambienti fisici e digitali in grado di stimolare l’apprendimento di una seconda lingua.

E l’Italia? La classifica non premia il bel paese, penultimo al 26° posto, seguito unicamente dalla Bulgaria fanalino di coda. L’Italia si distingue per un multilinguismo spiccato con ben 47 idiomi parlati sul territorio nazionale e un numero consistente di minoranze linguistiche distribuite da nord a sud. Elementi che tuttavia non facilitano l’apprendimento o il perfezionamento adeguato di una nuova lingua. Il 95,3% dei bambini inizia a studiarne una alla scuola primaria ma questo non rappresenta una garanzia di qualità dell’apprendimento: in Germania, ad esempio, il livello di conoscenza nei bambini che frequentano una scuola primaria è molto più alto. Singolare, poi, il caso della piattaforma web del Governo Italiano, consultabile solo in una lingua: la nostra. Ma quali sono i criteri utilizzati per l’elaborazione di questa speciale classifica?

L’European Language Index ha preso in considerazione 18 fattori linguistici successivamente raggruppati in sette categorie con un punteggio crescente da zero a 100. Si tratta di plurilinguismo, istruzione durante la scuola primaria, differenziazione linguistica, lingue ufficiali parlate, sottotitolaggio o doppiaggio di serie televisive e film, accesso digitale agli strumenti di apprendimento di nuove lingue e conoscenza della lingua straniera più parlata.

Indipendentemente dai numeri e dalle graduatorie si evince quanto sia importante perfezionare o studiare una o più lingue in un mondo sempre più interconnesso in cui la conoscenza gioca un ruolo cruciale per il successo lavorativo e l’inserimento in contesti sociali complessi e articolati.