I fiori tornano protagonisti a Montà

Ogni cittadino può contribuire a migliorare l'estetica e rendere più gradevole e accogliente il proprio paese e l'effetto cromatico e decorativo dei fiori valorizza il sentimento che ognuno ha per la propria casa, per la propria attività e per il proprio territorio. Con questo concetto il Comune di Montà lancia per la 7°edizione "Balconi finestre fioriti" estendendo l'iniziativa alle vetrine delle attività commerciali e artigianali. Si tratta di un’operazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per agevolare la messa a dimora di fiori in vaso sulle abitazioni private e attività pubbliche.