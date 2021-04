Simposio Online di “News dal Monviso”: prospettive sociali innovative per il territorio

L’iniziativa “News dal Monviso” - che ha visto la collaborazione di cinque progetti finanziati dalla strategia Regionale We.ca.re. - il 28 aprile presenterà online i propri risultati e proposte.



Capofila è il Consorzio Monviso Solidale, che ha collaborato e coprogettato con le Cooperative Sociali Caracol e Armonia, la Fondazione Noi Altri, le Associazioni “L'airone ODV” e “Insieme per.Odv” e l’Oasi Giovani.



All’interno dell’iniziativa, si è creato il progetto WelfareLab, che oltre al Monviso Solidale vede coinvolti Confidustria Cuneo, Ascom Savigliano e le Cooperative Sociali “Il Ramo” e “Caracol”, che ha coinvolto oltre 150 iscritti da tutta la provincia di Cuneo, i quali attraverso 4 stanze tematiche di discussione si sono incontrati online e confrontati dodici volte negli ultimi mesi.



Il 28 aprile si terrà un simposio online che durante tutta la giornata proporrà temi che spaziano da esperienze virtuose nel campo dell’inserimento lavorativo al fare rete per il welfare del domani, attraverso un consolidamento sempre più concreto della rete pubblico-privato, fino a progetti innovativi di intervento per giovani disabili realizzabili ottimizzando ed integrando le politiche giovanili già attive sul territorio. Alle ore 17 concluderà i lavori l’evento finale proprio del progetto WelfareLab.



Qui il link alla brochure per avere tutti i dettagli e soprattutto per iscriversi alle stanze tematiche della giornata, aperte a chiunque sia interessato ai temi trattati: http://www.monviso.it/it/newshow.asp?n=1000001142.