Fermi tutti: un gruppo di stambecchi a spasso per le strade di Chianale! (FOTO)

Chissà, forse avevano voglia di uno spuntino, di un giretto in paese, di vedere qualche faccia nuova.

Fatto sta che un gruppetto di stambecchi ha pensato bene di andarsene a zonzo per Chianale, creando non poco stupore.

L’avvistamento è opera del fotografo torinese Enrico Ruggeri, che ha immortalato il branco di ungulati, attraverso una serie di scatti in cui sembrano avere tutta l’aria di spassarsela.

Il curioso episodio si è verificato nel primissimo pomeriggio di giovedì 22 aprile, ma non è la prima volta quella degli animali selvatici che si avventurano in ambienti umani pressoché deserti a causa dei blocchi per arginare la pandemia di Coronavirus.

Così, anche gli stambecchi, incuranti dell’obiettivo fotografico e approfittando della quiete più totale, se la sono presa comoda e, zampettando di qua e di là, hanno proseguito il loro cammino verso casa.

Anche se sono solo animali, possiamo capire la loro voglia di vedere le bellezze turistiche della Val Varaita, no?