Cuneo: Lauria bacchetta i "mal-destri" colleghi e si dimette dalla commissione speciale ospedale

"Peraltro a ben veder in difficoltà paiono essersi messi loro - prosegue Lauria nella lettera - . Diventa, ad un anno dalle prossime elezioni cittadine, di difficile comprensione, senza entrare nel personale, la scelta di sostenere una probabile candidata nella coalizione avversa anziché l’esperienza riconosciutami a maggioranza dalla Conferenza. Ovviamente, per semplice buongusto, ometto di far considerazioni su chi tra i sopra citati è riuscito anche, non dovendolo fare, a votare uno della maggioranza che anche in questa fase ha dimostrato, nei modi e nelle azioni, almeno di conoscere le modalità di voto ed il rispetto delle regole".