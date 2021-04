Coronavirus: Alba conta 123 i positivi e 11 soggetti ricoverati

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte. Le differenze che si possono riscontrare con la mappa pubblicata sul sito della Regione sono dovute al conteggio dei positivi domiciliati in aggiunta ai residenti comunicati dal Comune.

“Il numero di persone oggi positive in città continua a diminuire e non si sono registrati nuovi decessi - commenta il sindaco Carlo Bo - . Questa settimana inoltre abbiamo incontrato il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio in IV commissione per un aggiornamento sulla situazione ospedaliera, ancora impegnativa ma molto migliorata, con i ricoveri ordinari superiori a quelli Covid. Anche le vaccinazioni proseguono a pieno ritmo con la prospettiva di arrivare, a condizione che ci siano le idonee forniture di dosi, a un 50% della popolazione vaccinata entro l’estate”.