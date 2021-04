Coronavirus: Cuneo conta ogni giorno tra i 35 e i 40 nuovi positivi

Secondo i dati odierni (venerdì 23 aprile) a Cuneo sono 469 le persone positive, 312 quelle in isolamento. Ad oggi sono 5460 i cittadini cuneesi che hanno contratto il Covid da inizio pandemia e purtroppo 188 le persone decedute. Anche se i numeri parlano di un leggero miglioramento, i dati dei contagi in città continuano a registrare incrementi importanti con una media di 35-40 nuovi positivi al giorno.

Si ricorda agli Over 70 e agli Over 60 in difficoltà a prenotarsi per il vaccino anti-Covid sul portale della Regione Piemonte, che lo Sportello Unico del Cittadino del Comune è a disposizione per fornire assistenza nella compilazione della domanda di pre-adesione. Gli interessati possono chiamare il numero 0171-44.44.44 negli orari di apertura degli uffici (lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal martedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13).

Inoltre per chi fosse in difficoltà a recarsi all’appuntamento per la vaccinazione al Movicentro o alla Caserma Ignazio Vian di San Rocco Castagnaretta, si segnala che sul territorio del Comune di Cuneo (capoluogo e frazioni) è attivo il servizio a chiamata della GrandaBus. Il servizio permette di prenotare, secondo le disponibilità, sia il tragitto di andata che l’eventuale ritorno. Utilizzare il servizio è molto semplice, basta chiamare il numero verde gratuito 800.33.81.71 o il numero fisso 0171.34.81.31 entro le ore 12 del giorno precedente, comunicando con precisione il giorno, l’ora, l’indirizzo e un contatto telefonico. Il conducente sarà presente all’orario e nel luogo concordato in fase di prenotazione. Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, è possibile richiedere anche un bus equipaggiato con pedana sollevatrice. Il costo per una corsa di andata è di 3.10 euro.