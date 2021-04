Alle Medie di Sant'Albano premiazione in presenza dei giochi matematici

Il 28 gennaio a Sant’Albano Stura gli alunni delle scuole medie hanno partecipato ai giochi matematici d’autunno. Dopo lo stop forzato non si è più potuto premiare i ragazzi e le ragazze coinvolte. Per questa ragione martedì 20 aprile, dopo il rientro a scuola in presenza, si sono svolte le premiazioni.



Per la categoria relativa alla prima e alla seconda media si sono classificati, dal primo al terzo, Andrea Comino (2B), Danilo Santini (2B), Clara Ghigo (2A).



Per la categoria relativa alla terza media, alunni classificati sono risultati, dal primo al terzo, Andrea Ribotta, Diego Zucco, Michela Dotta. Tutti i ragazzi, inoltre, hanno ricevuto un attestato di partecipazione ai giochi rilasciato dall’Università Bocconi di Milano.