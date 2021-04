Lpm Bam Mondovì: I sogni e le speranze degli “Ultras Puma” caricano le Pumine: “Noi ci crediamo!”

I tifosi della Lpm Bam Mondovì non mollano e continuano a credere in un sogno chiamato promozione! Gli Ultras Puma anche ieri hanno voluto far sentire il proprio sostegno alle Pumine con due striscioni piuttosto emblematici. All’interno del PalaManera è apparso un “Finchè il cuore batte qui si combatte!”, mentre all’esterno un altro striscione recitava “Nessuno potrà mai toglierci la libertà di sognare!”.

I tifosi monregalesi, dunque, pur nella lucida consapevolezza che servirà un piccolo “miracolo” per sovvertire un pronostico che al momento vede favorita la formazione dell’Acqua & Sapone Roma, hanno voluto caricare l’ambiente “Rossoblù” in vista del rush finale, a pochi giorni dal delicatissimo impegno di domenica contro il Volley Soverato. La Roma gode di un vantaggio di 3 punti dalle Pumine; Tre lunghezze che a tre gare dal termine possono apparire poche, ma che in realtà non lo sono.

I due incroci a distanza in programma domenica, Roma-Macerata e Mondovì-Soverato, chiariranno probabilmente se la Lpm potrà ancora sperare nell’aggancio al vertice o se dovrà inseguire il sogno della promozione attraverso i Play-off. Ma quali sono le vere aspettative e le sensazioni degli Ultras Puma? Abbiamo girato la domanda a tre tifosi della Lpm:

“Noi ci crediamo fino in fondo” – ci spiega Massimo Gazzera – “Sono 2-3 anni che arriviamo vicini a compiere il salto di qualità senza però riuscirci. Quest’anno probabilmente ci sono più possibilità, anche se sono legate ai risultati della capolista Roma. Finché ci sarà una partita da giocare noi continueremo a crederci. Questo può essere l’anno buono per il grande salto. Sarebbe bellissimo portare Mondovì nella storia e poter dire che noi in quella storia c’eravamo.”

Cauto ottimismo e un “pizzico” di scaramanzia anche nelle parole di Luciano Marullo: “Sognare non costa nulla, anche se difficilmente la Roma si farà sfuggire la vittoria. Noi dobbiamo innanzitutto cercare di battere il Soverato per mantenere il secondo posto e finché la matematica non ci dirà il contrario, continueremo a crederci senza mai mollare.”

Infine il commento di Marco Di Martino, anche lui super tifoso della Lpm insieme alla sorella Elena: “La speranza è sempre l’ultima a morire.” – afferma Marco – “Siamo sicuri che le ragazze ce la metteranno tutta. Purtroppo non dipende solo da noi ma anche dai risultati della Roma. Se la squadra laziale dovesse incappare in un passo falso dovremo farci trovare pronti. Di certo non mancherà Il nostro incitamento al di fuori del palazzetto.”