Scherma, Fioretto: Enrico Lauria qualificato alle fasi nazionali nella categoria Giovani

Il cuneese Enrico Giovanni Lauria - ex del Circolo Schermistico Cuneese ora in forza all’Ancona Scherma del maestro Archivio - si è qualificato per la fase nazionale di Fioretto nella categoria Giovani.

Ai regionali il fiorettista si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio nonostante abbia disputato un’ottima gara finale: 15 a 14 il risultato della sfida.

I suoi ex compagni del Circolo Schermistico Cuneo sono invece attesi da un nuovo appuntamento nel prossimo weekend.

Mariavittoria Lauria, Leonardo Giamello e Giorgio Pellegrino gareggeranno nella gara regionale di categoria, disciplina Fioretto.

Oltre al titolo regionale in palio anche due posti alla finale nazionale di categoria nei Cadetti Fioretto, maschile e femminile, in programma il prossimo mese di maggio.