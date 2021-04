Nuovo addio in casa Bosca S.Bernardo Cuneo. La palleggiatrice classe 2000 Alice Turco proseguirà altrove la sua carriera dopo una stagione nella quale ha ricoperto con efficacia il ruolo di vice Signorile facendosi trovare pronta quando è stata chiamata in causa da coach Pistola.

Il messaggio pubblicato dalla società biancorossa: "Grazie per il colore e la carica che hai portato in questa stagione, Alice! Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro!"