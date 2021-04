Giornata mondiale del libro 2021: come nasce e perché si festeggia il 23 aprile

Lo scaffale dei libri. Quell’odore particolare, intenso… quel profumo di carta e magia ogni volta diverso. I libri hanno il potere di trasmetterci emozioni e sensazioni uniche. Le loro pagine ci travolgono e ci trasportano in un mondo lontano, seppur restando chiusi in una stanza.

Curiosità. Le origini della Giornata mondiale del Libro si rintracciano in Spagna e si devono ad una tradizione catalana: fu proprio in Catalogna che lo scrittore ed editore valenciano Vincent Clavel Andrés (1888-1967) promosse una giornata all’anno dedicata al libro. Il 6 febbraio 1926, il re Alfonso XIII promulgò un decreto reale che istituiva la Giornata del libro spagnolo. Questa festa, che inizialmente cadeva il 7 ottobre, fu spostata al 23 aprile dal 1931, giorno in cui cade anche la festa di San Giorgio, il patrono della Catalogna.

Ma non è finita. Come vuole la tradizione, in questa giornata gli uomini regalano alle proprie donne una rosa ed i librai catalani hanno poi iniziato a dare in omaggio una rosa per ogni libro venduto il 23 aprile. Bella storia.