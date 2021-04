Santa Vittoria: panchine rimesse a nuovo grazie a due volontari

Erano praticamente da buttare, ma con pazienza e abilità le hanno rese nuove. Così due cittadini santavittoriesi, Giancarlo Barberis e Giancarlo Fabbro, hanno rimesso a nuovo alcune delle vecchie panchine dismesse da piazza Europa e sostituite con altre nuove. Riverniciandole e sostituendo i listoni in legno (offerti da Dellavalle Pallet).

Alcune sono state posizionate a lato della piazza, altre in via Stazione lungo la strada panoramica del paese con magnifica vista panoramica sul Monviso, Langhe e Roero; un'altra in strada Valentino. È prevista un'ultima postazione pic-nic in via Alba.