“25 Aprile, la festa del poter pensare, parlare e agire in libertà” (VIDEO)

Nell’impossibilità di organizzare eventi in presenza data l'emergenza sanitaria in corso, l'amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo desidera condividere il video ideato e realizzato in collaborazione con il Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza prof. Gigi Garelli e con la Presidente dell’ANPI sezione "Borgo e valli" Maddalena Forneris. Compaiono anche il sindaco Gian Paolo Beretta e la vice sindaco Roberta Robbione.