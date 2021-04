A Rodello, due palestre della Casa di Cura La Residenza intitolate alla memoria di Don Cesare Battaglino

Si è tenuta ieri, venerdì 23 aprile, presso "La Residenza" di Rodello, la cerimonia di commemorazione di Mons. Cesare Battaglino, al quale sono state intitolate due palestre all’interno della struttura riabilitativa del paese langarolo. A una anno dalla scomparsa del sacerdote che tanto contribuì alla crescita del luogo di cura di cui suo fratello Mario fu fondatore, il vescovo di Alba Marco Brunetto e le autorità locali ne hanno omaggiato la memoria con una piccola cerimonia in suo ricordo, ridimensionata rispetto le aspettative per poter garantire la sicurezza sanitaria necessaria al periodo di zona arancione che interessa ancora la provincia.



Chi ne ricorda per primo il ruolo all’interno della Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo è uno dei membri del consiglio di amministrazione, Giovanni Monchiero: “Cesare è stato un sacerdote molto importante e uno dei parroci di riferimento anche prima di diventare vicario. Era un sacerdote colto e vicino alla gente, già dai tempi in cui era parroco a Priocca”.

È il vescovo della Diocesi di Alba, Mons. Marco Brunetti, a sottolineare che Don Cesare è mancato un anno fa, durante la pandemia, e come tanti altri come lui non ha ricevuto il giusto saluto, fino ad oggi.

“Don Cesare ha saputo coniugare la cura fisica delle persone con l’arte. Questa casa è quasi un museo, spero di non esagerare nel dirlo. Ma raccogliere così tante opere d’arte rientrava, per lui, in quel concetto di cura allargato, dove non si ristora solo il fisico, ma anche l’anima, con la spiritualità e la cultura. Chi doveva passare un periodo in questa casa, trovava un luogo stimolante, non asettico, né freddo – continua il vescovo –. Ricordandolo con la dedica di uno spazio alla sua memoria è un atto di giustizia, doveroso per l’impegno che egli ha dato alla struttura”.





Il Dottor Luca Servetto racconta di come Don Cesare lo nominò medico responsabile

della Clinica. “Mi chiamò e mi disse ‘dottore, lei da oggi è primus inter pares: sono sicuro che dimostrerà che la mia scelta ci porterà lontano’. Ecco, quel tipo di determinazione era lo stesso che trovai in seguito, quando arrivarono i momenti difficili per lui, come il ricovero o situazioni di salute più critiche”.



A nome di tutto il personale sanitario della struttura, prende la parola una delle fisioterapiste, professionista da oltre trentacinque anni, riassumendo l’operato di Don Cesare nel binomio presenza – relazione, per le sue conversazioni sempre arricchenti e la cura della dimensione umana, dove la tecnica non basta, soprattutto in ambienti riabilitativi sul lungo termine.

Il sindaco di Rodello Franco Aledda ricorda di quando, poco prima di morire “tenne una conferenza in carrozzina: l’intervento sarebbe dovuto durare mezz’ora, ma ci tenne in ascolto per più di un’ora. Penso che in quel momento ci stesse salutando".



A chiusura dell’incontro, prima della benedizione del luogo a lui intestato e della targa commemorativa, Don Valerio Pennasso, presidente della Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, ha espresso la speranza di sostenere in parallelo i due aspetti cari al sacerdote, in accordo con il Comune: la palestra con le sue articolazioni e il museo, perché “l’arte gli stava a cuore ed era parte della sua vita”.