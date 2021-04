A Sommariva Perono i primi 450 vaccinati al polo allestito al Mondogiovani

A quasi dieci giorni dall'inaugurazione del centro vaccini di Sommariva Perno presso i locali della struttura Mondogiovani alla fine di questo week end saranno in totale 450 i vaccinati. Sono infatti 130 le persone che hanno ricevuto la prima inoculazione del vaccino Astrazeneca (2° dose prevista a luglio) nei primi due giorni di apertura del polo. Mentre 320 vaccinazioni sono previste in questo fine settimana, per poi passare a 600 dosi settimanali - disponibilità vaccini permettendo - nelle settimane successive.

Sarà aumentato anche il numero del personale sanitario arrivando così a tre medici per anamnesi, due infermiere per la vaccinazione ed una per la preparazione.

Ricordiamo che il centro vaccini realizzato in accordo con l'Asl Cn2 vede il coinvolgimento di 8 comuni del territorio del Roero: oltre a Sommariva Perno (capofila), Baldissero, Corneliano, Monticello, Piobesi, Santa Vittoria, Montaldo Roero e Pocapaglia.

"L'esperienza del polo vaccini si sta dimostrando ben riuscita. Sta andando molto bene - spiega il sindaco di Sommariva Perno Walter Cornero -, la gente accetta più volentieri farsi vaccinare dal proprio medico di base, è più tranquilla e arriva qui con fiducia. Inoltre noto la soddisfazione delle persone per la rapidità in cui si viene sottoposti alla vaccinazione"