ACLI del Piemonte: Elio Lingua nella presidenza regionale

Il presidente provinciale delle Acli di Cuneo, Elio Lingua, è stato eletto nella nuova presidenza regionale delle Acli del Piemonte, presieduta dal cuneese Mario Tretola, con delega alle politiche di sviluppo delle aree territoriali fragili.

- Presidente Lingua: di che cosa si tratta?

Le zone montane e le aree più svantaggiate sono una risorsa e anche le persone che vi abitano o che potrebbero ripopolarle meritano un’opportunità reale e concreta; inoltre la necessità riconoscere il dono meraviglioso della natura e del creato, attraverso la cura e il rispetto, risulta ormai evidente.

- Come intende operare in questo ambito?

Partendo da questa idea condivisa, si può studiare un progetto che, mettendo in rete tutti i servizi del sistema Acli, l’Anci, l’Uncem e l’associazione “Piccoli Comuni”, oltre alle associazioni che si occupano di persone immigrate che intendono realizzare il loro futuro nei nostri territori o di giovani e meno giovani in cerca di occupazione, offra una possibilità di lavoro e di inclusione.

- Quali sono i punti focali del progetto?

Il centro dell’attenzione è rivolto alla persona, che può trovarsi in difficoltà e che ha bisogno di una speranza per il futuro; in secondo luogo l’idea che l’ambiente, in particolare collinare e montano, che non è più valorizzato e utilizzato a causa dei cambiamenti sociali, e che, per l’abbandono in cui è stato lasciato, provoca conseguenze nefaste, come le alluvioni e gli incendi boschivi, solo per citarne alcune, può diventare una risorsa reale e favorire il rispetto e la salvaguardia del creato tanto auspicata anche dal nostro pontefice, papa Francesco.

- Come si potrebbe realizzare questo progetto?

Occorre individuare, da parte di alcuni Comuni montani, abitazioni da offrire in comodato a famiglie immigrate, con dei terreni in cui possano coltivare e allevare animali, procedere alla riforestazione e al reimpianto di alberi. Bisogna cercare, tramite le Caritas o le parrocchie o le associazioni che se ne occupano, famiglie seriamente intenzionate a partecipare al progetto; creare, tramite la presenza di operatori (magari del servizio civile volontario) o cooperative convenzionate con le Acli, con le università e con l’Enaip, un sistema di formazione per i nuovi arrivati, che permetta il recupero di coltivazioni o razze animali autoctone; promuovere la collaborazione tra residenti e immigrati, per una pacifica convivenza, traendo dalla trasmissione intergenerazionale di competenze, un modello di democrazia, di conoscenza e rispetto della cultura altrui, favorendo anche il ripopolamento delle zone interessate; aiutare i Comuni aderenti nel percorso di facilitazione digitale, che promuova lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e garantisca loro la piena cittadinanza, oltre a fornire ai ragazzi in età scolare o agli adulti che risiedono in aree montane, la possibilità di collegarsi tramite internet per la scuola o la prenotazione di servizi necessari.

- Che cosa possono offrire le Acli in questo progetto?