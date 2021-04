Eletto il comitato di Condotta Slow Food di Cuneo e Valli

Dopo alcuni anni di ridotta attività con una inevitabile emorragia di iscritti, rinasce la storica Condotta di Cuneo e delle sue valli, è la terza in assoluto ad essere costituta dalla fondazione dello Slow Food nell’ormai lontano anno 1986.

Questo è l’anno in cui sono previsti i rinnovi dei vari livelli organizzativi, quello locale della Condotta, il Comitato Regionale e quello Nazionale, con i rispettivi congressi, nel Congresso della Condotta di Cuneo e valli, convocato dal Comitato Regionale in data 22 marzo, sono stati eletti i 5 componenti previsti. Nel successivo Comitato di Condotta sono stati identificati i vari ruoli, Guido Giordana, Veterinario e Presidente del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli, è stato eletto nuovo Fiduciario, in qualità di Vicefiduciario Maura Biancotto componente storica dello Slow Food e gestrice dell’Albergo dell’Agenzia di Pollento, Giuseppe Oliva, Titolare dell’Azienda Dulcioliva, Tesoriere, Claudio Aimasso, già membro del precedente Comitato è stato nominato Segretario, oltre a Elena Aniere Australiana, già Fiduciaria di una Condotta nel suo Paese e operante nello Slow Food Internazionale. Identificati anche i responsabili di due progetti: Andrea Audisio del Ristorante Ruota due di Andonno per l’alleanza dei cuochi, Carlo Rocca, precedente Fiduciario, per gli orti in condotta. Relativamente a quest’ultimo progetto, è già in avanzato stato di definizione un accordo con l’Unione dei Comuni Montani della valle Maira per la realizzazione di un orto presso le scuole elementari di Dronero.

Il nuovo Comitato di Condotta, costituito da persone competenti e motivate, attuerà già da subito il programma predisposto per il periodo di attività 2021-25, puntando, in questa prima fase, sulla comunicazione, anche per invogliare nuove adesioni. In una seconda fase si proporranno iniziative gastronomiche per promuovere e far conoscere le eccellenze della Condotta, il presidio del Castelmagno d’alpeggio, dell’Agnello Sambucano, dell’aglio storico di Caraglio, della Comunità della Chiocciola di Borgo e delle sue valli e della segale della valle Gesso. Obiettivo è anche di creare nuove Comunità per tutelare e dare visibilità ad altre eccellenze del territorio, è prevista anche la partecipazione alle fiere e alle manifestazioni locali, qualora posano essere realizzate, oltre ad aderire alle iniziative promosse dallo Slow Food Regionale e Nazionale. Il programma sarà nutrito e verrà data informazione mediante il sito e la pagina Facebook della Condotta, appuntamento alle prossime iniziative, chi intende effettuare l’adesione può contattare direttamente il Fiduciario al n. 338/7711317 o il Segretario al n. 377/9872365, sarà il benvenuto.