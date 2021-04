La fibra ottica di Isiline è arrivata anche a San Biagio di Centallo

Da oggi c’è anche San Biagio di Centallo nell’elenco dei comuni e delle frazioni del Cuneese raggiunte dalla fibra ottica di Isiline. Negli scorsi giorni l’azienda saluzzese, che fornisce servizi Internet alle famiglie e alle aziende del Piemonte dal 1995, ha terminato di collegare ad Internet ultraveloce il 98% delle unità abitative della frazione. Con il collegamento alla fibra di San Biagio di Centallo si aggiunge così un nuovo tassello al piano aziendale di copertura dei comuni e delle frazioni del Piemonte, che ha l’obiettivo di portare una connessione Internet performante anche ai centri abitati più piccoli e periferici. La tecnologia utilizzata è la Fibra misto-rame FTTC (Fiber To The Cabinet), che garantisce una navigazione fino a 100 Mbit/s in download e 30 Mbit/s in upload.

“Con il servizio in fibra offerto da Isiline – afferma Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline – è possibile navigare con molti dispositivi collegati senza perdere velocità: sfruttare i servizi in streaming, lavorare da casa, seguire le lezioni a distanza, gestire l’impianto domotico; anche scaricare e inviare file pesanti sarà molto più facile ed intuitivo grazie alle alte prestazioni di navigazione fornite dalla fibra di Isiline. Il servizio in fibra misto-rame è già attivabile al costo di 26,50 euro al mese per sempre e nel prezzo è incluso anche il router”.