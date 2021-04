Montagne e servizi ecosistemici: opportunità per il territorio

Al via il ciclo di webinar “Abitare la montagna”, organizzato da Confcooperative Cuneo e Uncem Piemonte, con il contributo della CCIAA di Cuneo. Una serie di incontri online dedicati allo sviluppo e al sostegno delle aree montane del cuneese.

Il primo appuntamento, in programma per martedì 27 aprile, dalle 18 alle 20, sarà dedicato ai “Servizi ecosistemici”: interverranno Giampiero Lupatelli, economista territoriale di Caire

Consorzio, Raul Romano, ricercatore CREA - consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria e Paola Colombo della Cooperativa “La volpe e il mirtillo” di Ormea.

“Siamo certi che il mondo delle imprese cuneesi” – spiegano da Confcooperative Cuneo – “possa essere attento a questa opportunità, per innescare un processo virtuoso tra mondo imprenditoriale e territori montani”.

Nel corso della serata verranno analizzati esempi di interventi di risanamento per ecosistemi naturali e agroecosistemi di montagna, volti a conservare e incrementare la biodiversità, garantendo la generazione di quelli che vengono definiti “servizi ecosistemici”. Si parlerà poi di come questi interventi possano diventare occasione di investimento per enti pubblici e privati, in special modo per le aziende che intendono perseguire uno sviluppo ‘green’.

Questi servizi possono tradursi, infatti, in una efficace occasione di scambio: creare lavoro valorizzando e tutelando il territorio. Un esempio possibile come dimostra l’esperienza cuneese della cooperativa agricola di comunità “La Volpe e il Mirtillo” di Ormea.

“Siamo nati nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio” – spiega Paola Colombo – “Le nostre attività sono legate al recupero di aree verdi, terreni abbandonati, pascoli e castagneti. Ripristinando questi ambienti naturali non salvaguardiamo solo la biodiversità, ma valorizziamo anche i prodotti locali e offriamo occasioni per incentivare il turismo. Gli interventi che svolgiamo, per enti e privati, sono finalizzati alla crescita economica, lavorativa, sociale e culturale del territorio. Le potenzialità di crescita in termini di lavoro e di innovazione riguardano temi di strettissima attualità ed urgenza come la resilienza e l'adattamento del territorio e delle comunità locali rispetto ai cambiamenti climatici”.

In questo senso i servizi ecosistemici per le aziende rappresentano un’ottima opportunità per riuscire a raggiungere i propri obiettivi ambientali attraverso una relazione progettuale che si inserisce appieno nella strategia dell’Unione Europea che richiede alle aziende di diventare “green” anche impegnandosi nella protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (Reg. UE 20202/852) e nell’iniziative dell’Onu che inaugurerà nel prossimo giugno il “decennio del restauro degli ecosistemi” .

Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0171 451711 oppure scrivere all’indirizzo mail segreteria.cuneo@confcooperative.it