Renzo Fronti confermato alla guida dell'Avis di Borgo San Dalmazzo

Renzo Fronti, 75 anni, è stato confermato alla guida dell'associazione Avis di Borgo San Dalmazzo. Aveva preso il posto del dottor Franco Armellini, scomparso a maggio 2020. Resterà in carica fino al 2024.

L'assemblea di insediamento si è svolta giovedì 22 aprile nella sala parrocchiale della chiesa di San Dalmazzo.

Confermato anche il presidente onorario Bruno Robbione.

Il nuovo consiglio direttivo è così composto: i vicepresidenti Piero Morano e Bruna Cavallera, il segretario Roberto Dutto e l'amministratore Dario Giordanengo. I consiglieri: Bruno Robbione, Alessia Dutto, Valerio Gribaudo, Alice Coloretti, Anna Mirella Garino, Anna Maria Massa.

Il collegio dei revisori dei conti è formato dal presidente Romano Bongioanni, e dagli scrutatori Lina Guida e Luciana Perottino.

Come aveva dichiarato ai nostri microfoni il presidente “l'intenzione era quella di aprirsi ai giovani che sono la linfa vitale”. Ecco che si è anche insediato il “gruppo giovani” di cui fanno parte Alessia Dutto, Alice Coloretti, Lina Guida, Anna Maria Massa, Gianpaolo Pellegrino, Gerardo Matta e Luca Rovera.

Rappresentanti delle realtà avisine collegate sono Anna Mirella Garino per Roccasparvera, Rosanna Aime per Valdieri e Franco Armentano per Vignolo.

Il direttore sanitario è il dottor Lorenzo Marino.

Rivedi l'intervista al presidente Fronti realizzata giovedì 22 aprile in occasione della giornata di prelievi nella sede borgarina:







Per destinare il tuo 5x1000 all'Avis di Borgo San Dalmazzo durante la tua dichiarazione dei redditi firma ed inserisci il codice 96017240043