Riparti con TinsilOne: nuove collezioni primavera/estate, nuovi ambienti e nuove offerte tutte da scoprire

Arriva la primavera, cambia il tuo look, rinnova il tuo abbigliamento: da TinsilOne, in via dei Mille, 165 ad Albenga non troverai soltanto le nuove collezioni ma anche dei nuovi ambienti pronti ad accoglierti.

Le nuove luci a led ti faranno sentire come in un film, mentre proverai il capo più adatto a te. Scegliere un vestito, da ragazzo o da ragazza, da uomo o da donna, per tutte le età e per tutte le taglie, può essere un bel momento di festa per tutta la famiglia.

In questo periodo di “ansia da Coronavirus” potrete approfittare degli appuntamenti personalizzati e sarete accolti in piena sicurezza, nel rispetto di tutte le norme igieniche.

Ed ecco che non si tratterà più soltanto di scegliere e provare un vestito, ma diventerà una giornata da trascorrere tutti insieme, con i vostri affetti, per rilassarvi, per ritrovarvi e per stare insieme.

Pasquale, Gianni e Stella vi accoglieranno con gentilezza, simpatia e vi guideranno con i loro consigli; e alla fine del vostro piacevole momento di shopping potrete anche brindare con un aperitivo di saluto.

La bella stagione in arrivo è un momento di rinascita, per rimetterci in forma, per tornare a vivere all’aria aperta e per volerci “un po’ più bene”. E per fortuna, anche con tutte le limitazioni imposte dal Coronavirus, sono comunque permesse le attività sportive negli spazi aperti vasti e rispettando il distanziamento interpersonale. Per la tua attività fisica, da TinsilOne oltre alle collezioni primavera-estate appena arrivate troverai anche una vasta scelta nell’abbigliamento sport e casual per taglie forti.

Ma naturalmente i fratelli Pasquale, Gianni e Stella Omento, in questo momento difficile, con l’economia nazionale messa in ginocchio dalla pandemia, pensano anche a chi è più sfortunato di noi e dedicano attenzione a tutte quelle famiglie che stanno facendo fatica ad arrivare a fine mese.

Hai un capo di abbigliamento ancora in buone condizioni che non metti più? Portalo da TinsilOne: ti verrà valutato 10 euro che ti verranno scalati dall’acquisto di un articolo nuovo. E tutti i prodotti ritirati dai clienti verranno donati a famiglie bisognose.

Tinsil"One": via dei Mille, 165 - Albenga (SV) - Telefono 0182/556084 - Sito internet: www.tinsilone.it