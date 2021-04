Saluzzo, 25 Aprile, il programma in video del 76° anniversario della Liberazione

Il programma del 25 aprile a Saluzzo sarà possibile seguirlo in video dalle 10 di domani domenica 25 sulla pagina Facebook del Comune.

La cerimonia si è tenuta ieri senza partecipazione di pubblico in piazza XX Settembre e ai Giardini della Rosa Bianca e, come lo scorso anno, a causa delle restrizioni del Covid alla sola presenza delle associazioni combattentistiche, con i rappresentanti delle istituzioni locali civili, militari e religiose e con l’Anpi per ricordare i sacrifici della Resistenza.

Nella giornata che ricorda la Festa di Liberazione, il Comune “per fornire spunti di riflessione collettiva e di approfondimento,” propone gli interventi di due personalità del mondo della cultura e della politica.

Sono quelli di Walter Veltroni, ex ministro, sindaco di Roma, regista e scrittore, e di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

I contributi video saranno visibili a partire dalle 10 di domenica 25 insieme ad un saluto del sindaco Mauro Calderoni, del presidente della locale sezione Anpi Giorgio Rossi.

Inoltre, sempre nel programma del 76° anniversario della Liberazionee. domenica 25 aprile dalle 17 sul canale Youtube dell’Anpi di Saluzzo si potrà vedere la lezione «Dalla marcia su Roma all’8 settembre»a cura di Livio Berardo, regia di Enrico Pignatta. https://youtu.be/XZasukhg9mw.

Martedì 27 aprile alle 21 sulla pagina Facebook del cinema teatro «Magda Olivero» di Saluzzo (e anche su quella del Comune di Saluzzo) sarà proposta «Per voce offesa», una produzione teatrale di «Voci erranti» per la Giornata della Memoria 2010, per rendere omaggio alla scrittrice e staffetta partigiana di Mondovì Lidia Beccaria Rolfi, morta nel 1996, ex deportata politica a Ravensbrusk, personalità a cui sarà intitolata la nuova biblioteca civica di Saluzzo. La regia è di Silvia Venturini. In scena c’è Cristiana Soci.

La voce narrante è di Paola Sibille, indimenticata staffetta partigiana saluzzese, deceduta nel gennaio del 2015.