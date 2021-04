Saluzzo semplifica le procedure di dehors e azzera i costi anche per il 2021 in vista del passaggio zona gialla

Per il 2021 le stesse facilitazioni del 2020 per allestire dehors anche con ampliamenti di superficie. Lo stabilisce la delibera di giunta dell’Amministrazione Calderoni approvata mercoledì 21 aprile, per aumentare la sicurezza, nell’imminente passaggio alla zona gialla.

Azzerata l’occupazione di suolo pubblico fino a fine emergenza, come la tassa rifiuti. Gli uffici del municipio hanno preparato modelli semplificati per le comunicazioni di tutte le tipologie di richieste che si possono scaricare in allegato alla notizia pubblicata sul sito internet del Comune.

Semplificazioni e sconti sono validi anche per negozi che vogliono usare lo spazio di fronte alle vetrine per accogliere clienti ed esporre merce.

"Per i dehors “storici” con autorizzazione pluriennale – informano dal Comune - la validità dei permessi di costruire e delle concessioni è prorogata fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza oggi in vigore.

Il modulo permette di effettuare la comunicazione annuale e il prolungamento dell’autorizzazione del dehors “Covid” già concesso nel 2020.

Chi, invece, l’anno scorso non ha allestito spazi esterni, potrà farlo adesso utilizzando la procedura velocizzata “Covid” che consiste in una semplice richiesta, allegando un progetto (non necessariamente redatto da un professionista) dell’area che si intende occupare.

In questa fase di emergenza per l’allestimento di dehors ed aree esterne si possono usare sedie, tavoli e altri oggetti anche non previsti dal Regolamento edilizio.

La mail del Protocollo del Comune è protocollo@comune.saluzzo.cn.it Per info e approfondimenti è possibile contattare l’Ufficio Suap del municipio 0175 211344, la Polizia locale 0175 211325-367 e le associazioni di categoria.