Sta per concludersi il restauro esterno del Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo (VIDEO)

Sono in dirittura d'arrivo i lavori di restauro al Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Un percorso partito nel 2013, con il restauro del dipinto di facciata. Negli ultimi due anni è stata fatta la manutenzione straordinaria del tetto, la tinteggiatura esterna e la pavimentazione del porticato che attornia il santuario.

“È un bene comune della città che doveva essere valorizzato e messo in sicurezza – spiega il presidente dell'associazione Santuario di Monserrato Cristian Peirone -. Puntiamo a inaugurare entro il mese mariano di maggio. Un grande grazie a tutte le persone che hanno creduto nel progetto. Abbiamo ricevuto tante liberalità e offerte che sono andate a integrare i contributi del comune, della Fondazione CRC, della banca di Boves e di Caraglio”.

Il Santuario di Monserrato è un simbolo non solo per il Comune di Borgo San Dalmazzo, ma per tutto il cuneese.

L'Associazione Santuario di Monserrato, è nata per volontà di persone affezionate al Santuario si prefigge di mantenere, tutelare ed animare la vita di questo luogo, tramite l'organizzazione di attività culturali.

Per destinare il tuo 5x1000 all'Associazione Santuario di Monserrato durante la tua dichiarazione dei redditi firma ed inserisci il codice 96076350048