Operazione 'Sonacai', oro, denaro, riciclaggio e usura al centro di 2 famiglie astigiane

Dall'alba di questa mattina un elicottero sorvola la città di Asti per l'operazione “Sonacai” (parola onomatopeica che indica l’oro), che rappresenta la naturale prosecuzione delle indagini “Cops” e “Cops 1”.

Fondevano l'oro per risolidificarlo

Usura, riciclaggio, truffe ad anziani. Addirittura gli arrestati fondevano l'oro per poi risolidificarlo con lamine particolari e prestavano soldi ad imprenditori di diversi settori a tassi altissimi.

Il tenente colonnello dei carabinieri di Imperia Pierluigi Giglio, conferma che tutti gli undici arrestati, pur trovandosi in province diverse fanno capo a due famiglie astigiane responsabili, appunto, anche di furti e truffe ai danni di anziani.

L'operazione è stata coordinata dalla procura di Asti con i carabinieri di Imperia, Asti, Alessandria e Torino e l'ausilio dell'elicottero di Volpiano. Sei gli arresti in carcere e 5 ai domiciliari.

Usura ricettazione, riciclaggio, false intestazioni. Tutto a capo di due famiglie sinti astigiane

Il gruppo criminale era attivo in Piemonte ed in altre Regioni del Nord Italia, gravemente indiziati - a vario titolo - di numerosi reati di usura, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di valori.

Le operazioni Cops e Cops 1, avevano già documentatol’esistenza di un sodalizio dedito alla commissione di reati predatori ed in particolare di furti in abitazione, tentati e consumati nel 2019, nella Provincia di Imperia oltre che in varie parti del nord Italia in danno di persone sole ed anziane.

Non solo arresti quindi - precisano ancora dal comando di Imperia - ma il sequestro di beni decisamente importante per chi ostentava oro, denaro e ricchezza.

Le due famiglie sinti di Asti al centro dell'operazione e, come già emerso nelle pregresse inchieste, gli indagati, i loro familiari e congiunti vivevano essenzialmente del provento di delitti contro il patrimonio, perpetrando negli anni furti in abitazione, truffe agli anziani, ricettazione d’oro e gioielli, riciclaggio dell’oro medesimo e, infine, usura, tutti reati gravi per la sicurezza del cittadino.

Pedinamenti e intercettazioni hanno messo in luce un quadro abitudinario

Le indagini hanno permesso di scoprire un quadro di abitualità e professionalità criminale in cui i membri di queste famiglie trascorrevano il loro tempo a parlare, pianificare, organizzare ed infine attuare i richiamati gravi delitti.

I membri delle famiglie e del gruppo avevano un alto tenore di vita nonostante fossero privi di entrate lecite e la loro condotta usuraia, generava un alto giro di denaro e investimenti in immobili.

Per dissimulare l'ingente patrimonio, facevano ricorso a prestanome proprio per evitare sequestri patrimoniali.

Sequestrata villa in Praia

I carabinieri hanno sequestrato una villa dal valore di circa 250mila euro in strada San Lazzaro, stradina in zona Praia tra via Pavese e via Ungaretti.

Sequestrato anche un autolavaggio a Nichelino per 60mila euro, 330mila euro in contanti, 6,5 chili di oro in lamine per 350mila euro, una BMW serie 5 e una Fiat 500 per un valore complessivo di 50mila euro nonché preziosi tra cui spicca un bracciale in oro con 70 diamanti e analoghe pietre 20 carati per un valore del valore di 30mila euro.

Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato altri beni, quale corrispettivo per “equivalente” degli introiti di derivazione illecita riconducibili in particolare all’attività di usura, pari a 110mila oltre a documentazione utile per ulteriori approfondimenti.