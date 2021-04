25 Aprile: le celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione in Granda

I Comuni della provincia del Cuneese si preparano per celebrare, seppur in forma ridotta, la ricorrenza del 25 aprile.

Il Giorno della Liberazione sarà ricordato per il secondo anno consecutivo dallo scoppio della Pandemia con cerimonie semplici e iniziative online, nel rispetto delle norme anticontagio.

Cuneo



Domenica 25 aprile dalle 10.00 alle 12.00 il Circolo “Rosa Luxemburg” del Partito della Rifondazione Comunista di Cuneo organizza anche quest’anno il tradizionale momento di ricordo dei patrioti caduti per la Liberazione della città, con la deposizione simbolica di un fiore alle lapidi Partigiane.

Il ritrovo è alle ore 10.00 di domenica 25 aprile in via Roma angolo vicolo “Quattro Martiri” dove dallo storico portone del Palazzo della “Barra di Ferro” al civico 28 di via Saluzzo (oggi sede del Partito della Rifondazione Comunista) partì l’insurrezione cittadina delle Squadre di Azione Patriottica che contribuì alla Liberazione della città Medaglia d’Oro della Resistenza.

Per quanto riguarda le celebrazioni del Comune, queste si limiteranno alla deposizione di corone al Parco della Resistenza e ai luoghi simbolo. Come disposto dalla circolare, la partecipazione ai momenti commemorativi è limitata al Sindaco, al Prefetto e ad un rappresentante dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Inoltre, per celebrare l’importante ricorrenza, la sera del 25 aprile la Torre Civica sarà illuminata con il tricolore.

Savigliano

Domenica 25 aprile, alle ore 11 il Sindaco, i rappresentanti Forze dell’Ordine e il Presidente dell’ANPI, deporranno una corona in piazza Santarosa alle lapidi dei Partigiani fucilati. Alle ore 18 presso la chiesa di Sant’Andrea Santa Messa in ricordo dei caduti in tutte le guerre. A partire dalle ore 17.30 di sabato 24 aprile, sarà visibile online sul sito www.centrodellamemoriasavigliano.it il filmato Libertà a tre colori: viaggio tra le suggestioni di lettere ritrovate. Letture e canzoni per non dimenticare: a cura degli allievi dell’IIS Arimondi Eula in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Savigliano.

Bra

Diretta streaming della commemorazione ufficiale è in programma alle ore 10 di domenica 25 aprile sulla pagina Facebook del Comune di Bra (visibile anche dai non iscritti al social e raggiungibile cliccando nell'orario dell'evento su questo link o dalla home page del sito www.comune.bra.cn.it). In collegamento da piazza Caduti per la Libertà il sindaco Gianni Fogliato e il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo renderanno omaggio alla memoria di chi ha lottato per la nostra libertà con la deposizione corona d’alloro e l’intervento da Palazzo Municipale, alla presenza di una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e dell’Anpi.



Alba

L’appuntamento principale delle celebrazioni sarà un incontro trasmesso in diretta sui canali social il 25 aprile, durante il quale verranno presentati in prima visione due contributi video: il primo realizzato nei Comuni di Alba, Bra, Treiso e Santo Stefano Belbo - frazione di Valdivilla, con gli interventi dei Sindaci ed il secondo con le pagine di Beppe Fenoglio lette dai figli dei partigiani.

Domenica 25 aprile, alle ore 10:30, i componenti dei Consiglio comunale di Alba si riuniranno in diretta sui canali social della Città. Il programma dell’incontro prevede l’introduzione del Presidente del Consiglio Domenico Boeri e gli interventi dei Consiglieri comunali. Seguiranno approfondimenti a cura di Enzo Demaria, Presidente dell’ANPI di Alba e di Renato Vai, Presidente dell’Associazione Padre Giuseppe Girotti. Nel corso dell’incontro verrà trasmesso il video realizzato all’unisono dai Comuni di Alba, Bra, Santo Stefano Belbo - Valdivilla e Treiso, con la partecipazione dei Sindaci e dei testimoni del territorio. Nel centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, i figli dei partigiani: Margherita Fenoglio, Lorenza Balbo e Paola Farinetti, leggeranno brani tratti da Il Partigiano Johnny, in un video realizzato nei luoghi della Resistenza. Le conclusioni saranno a cura dell’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco Carlotta Boffa e del Sindaco Carlo Bo.

Sabato 24 aprile 2021 alle ore 18:30 in diretta Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/libreria.latorre , si terrà un incontro organizzato dalla Libreria La Torre e dalla Sezione ANPI di Alba, nel corso del quale sarà presentato il volume di Chiara Colombini “Anche i partigiani però…” Editori Laterza, 2021. Sarà presente l’autrice. Interverrà all’incontro Barbara Berruti, storica e vice direttrice dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti".

Lunedì 26 aprile, alle ore 17, il Centro Culturale San Giuseppe, in collaborazione con l’Associazione Beato Giuseppe Girotti, ospiterà sulla pagina Facebook di LRM TV una diretta streaming. Interverranno Roberto Cerrato, presidente del Centro Culturale San Giuseppe e Renato Vai, presidente dell’associazione Beato Giuseppe Girotti che, attraverso letture e commenti agli eventi di quell’aprile di liberazione, ripercorreranno la memoria delle giornate che generarono nell’allora Vescovo Monsignor Luigi Maria Grassi.



Mondovì



Si avvicina l’importante ricorrenza del 25 aprile: per quella data, purtroppo, non saremo ancora fuori dalla pandemia, la “liberazione” dal Covid inizierà (deve iniziare) in modo graduale dal giorno dopo, dal 26. Per questo, l’ANPI di Mondovì, in pieno accordo con l’Amministrazione Comunale, propone alla cittadinanza una forma inedita di partecipazione: far pervenire in Comune, da parte di chi è interessato e sensibile ai valori dell’antifascismo e della Resistenza, riflessioni, pensieri, poesie, ecc… che verranno poi affissi su alcuni pannelli disposti ai lati del Monumento dei Caduti in via Delvecchio qualche giorno prima del 25.



Si potranno collocare tali contributi scritti in un apposito raccoglitore posizionato davanti all’ingresso del Comune in orario d’ufficio da martedì a sabato dalle 11 alle 12.30.



Analogamente, chi vorrà potrà portare fiori in suffragio e onore dei Partigiani nei vari luoghi della città a loro dedicati.



A conclusione, poi, del Progetto “Lettere Partigiane”, che ha visto coinvolti in modo del tutto volontario alcuni studenti degli Istituti Superiori della città, si pensa di organizzare forme di lettura on line dei testi da loro prodotti in occasione del 29 aprile, giorno della Liberazione di Mondovì: i testi saranno anche reperibili sulla pagina Facebook dell’ANPI di Mondovì.

Fossano

La principale novità delle celebrazioni del 25 Aprile in questo 2021 è il video che l'ANPI Fossano, ha realizzato nelle settimane scorse in collaborazione con le insegnanti Luisa Mosca e Donatella Gertosio ed i loro alunni delle classi Quinte A, B e C della Scuola Elementare 'Primo Levi', appartenente all'Istituto Comprensivo Federico Sacco.

Ai bambini sono stati letti 3 monologhi riguardanti le vicende di 3 partigiani legati alla città di Fossano: il tenente Andrea Paglieri, Anna Maria Pagliero, staffetta partigiana, e Sebastiano 'Nini' Mondino.

I bambini, lavorando a coppie, sotto la supervisione delle maestre hanno realizzato una serie di disegni che ne illustrano le vicende narrate.

I disegni sono stati raccolti per formare un video avente come voci narranti le interpretazioni di tre attori: Giulia Odetto (Anna Maria Pagliero), Marco Silvestro (Sebastiano Mondino) e Simone Torre (Andrea Paglieri).

Il video, creato dal grafico e videomaker Giosuè Munno, sarà pubblicato domenica 25 aprile sui canali social dell'ANPI Fossano: la pagina Facebook 'Resistenza Partigiana Fossano' e il canale Youtube 'ANPI Fossano'.

Dogliani



Anche quest’anno non sarà ancora possibile celebrare la Festa della Liberazione del 25 aprile con la partecipazione in presenza della popolazione e delle varie associazioni cittadine.



Ciononostante un momento ufficiale, in forma ridotta, si terrà domenica 25 aprile: alle ore 11,15 il sindaco accompagnato da un rappresentante della polizia municipale renderà omaggio alle lapidi dei partigiani delle Langhe e delle vittime del bombardamento del 31 luglio 1944 apposte sul Palazzo Comunale, quindi deporrà una corona presso il Monumento dei Caduti e successivamente al cippo in memoria dei Caduti dell’eccidio della Martina del 16 novembre 1944.



Per continuare a stimolare l’esercizio della memoria e la riflessione sui valori che animarono giovani donne e uomini che ci hanno consegnato il patrimonio politico e morale della Resistenza, l’Amministrazione Comunale commemora il 76° anniversario della Liberazione attraverso una iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Culturali, in collaborazione con la Biblioteca “L. Einaudi”, che viene pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Dogliani.



Si tratta di un progetto che continua e completa quanto realizzato in occasione del 25 aprile dello scorso anno, dedicato alle “pietre di memoria” doglianesi (intitolazioni di vie o lastre commemorative), legate a fatti drammatici che causarono vittime civili e ai protagonisti durante la lotta di Liberazione.



Quest’anno, alle immagini e alle schede storiche, si aggiungono i video realizzati dal regista Remo Schellino contenenti le “voci” originali dei testimoni di quegli anni che ricordano i luoghi, i fatti e le figure chiave della Resistenza sul territorio doglianese.

Racconigi

VOCI DI LIBERTA’ Oratorio laico sulla Resistenza delle donne Dal 24 aprile online, un reading collettivo per celebrare la Liberazione firmato da Progetto Cantoregi, con Anpi e Comune di Racconigi www.progettocantoregi.it – www.comune.racconigi.cn.it

Progetto Cantoregi, in collaborazione con Anpi Racconigi e Comune di Racconigi, celebrano l’impegno coraggioso, la profonda passione civile, la risoluta fedeltà ai valori di libertà e fratellanza, o meglio dire sorellanza, delle donne durante la Resistenza, con l’iniziativa online “VOCI DI LIBERTA’. Oratorio laico sulla Resistenza delle donne”.

Un reading collettivo a più voci, per raccontare l’impegno femminile nella lotta per la di liberazione dell’Italia dal nazifascimo, ripreso alla Soms di Racconigi e trasmesso dal 24 aprile sui canali social e sul sito di Progetto Cantoregi e sul sito del Comune di Racconigi.In scena per “Voci di libertà” le attrici Irene Avataneo, Chiara Franza e Alessandra Lappano. Interventi di Pierfranco Occelli, presidente della sezione Anpi di Racconigi e Valerio Oderda, sindaco di Racconigi.

Barge

Domenica 25 aprile 76° Anniversario della Liberazione, l'Amministrazione Comunale di Barge deporrà le corone ai principali monumenti e lapidi presenti sul territorio comunale, con l'intervento di una rappresentanza della Banda Musicale.

La Santa Messa, in onore dei Caduti, si svolgerà nell'area esterna della sede Alpini/Protezione Civile in piazza Stazione n. 4/A.

In caso di maltempo sarà celebrata presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.