Gancia (Lega) - Banche: "Necessario prorogare moratorie sui prestiti e allungarne la durata per garantire liquidità a famiglie e imprese"

Ci attendono mesi difficili dal punto di vista sociale ed economico, mesi in cui servirà garantire a imprese e famiglie liquidità immediata e di facile accesso.

Per questo l’Unione europea deve fornire un’ulteriore proroga delle moratorie sui prestiti, in scadenza a giugno, e rinnovarla almeno fino a dicembre.

Inoltre si deve garantire per il debito residuo un allungamento della durata del prestito, così da rimodulare le rate riducendole ad importi che permettano ai nostri imprenditori e commercianti di pagarli senza troppi affanni, e soprattutto senza dover vedere classificati i loro debiti come debiti in moratoria.

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega