Saluzzo: consegnate le borse di studio in memoria della professoressa Silvia Bruno

Il 22 aprile presso la sede dell’Istituto Denina-Pellico-Rivoira si è svolto un meeting online per l’assegnazione delle borse di studio istituite dai genitori in ricordo di Silvia Bruno, giovane insegnante di sostegno appassionata del suo lavoro, deceduta in un incidente stradale mentre era in servizio al’Itis Rivoira di Verzuolo.

Alla presenza del dirigente, dello staff di presidenza e di alcuni insegnanti, sono stati premiati i seguenti allievi per gli ottimi risultati raggiunti al termine dello scorso anno scolastico: Eleonora Cau II A, Beatrice Ferrero II D, Sabrina Lo Giudice II E (sede Pellico); Ivan Ruà II A, Alessio Rera II B, Giorgio Fornero II C (sede Rivoira); Jiang Jiajia II A, Alessia Marzogu II B, Vanessa Dolce II C, Sofia Ficetti II E (sede Denina).