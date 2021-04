Alba: 1.500 euro dal Lions Club Alba Langhe per le persone in difficoltà

L’Amministrazione comunale di Alba ha ricevuto un assegno di 1.500 euro dal Lions Club Alba Langhe. La somma è stata consegnata all’assessore ai Servizi sociali Elisa Boschiazzo dal presidente Tommaso Lo Russo insieme al presidente del Collegio Sindacale Giovanni Bosticco, venerdì 23 aprile nella sede della Ripartizione Servizi Sociali del Comune in via G. Govone.

L’importo è stato girato dall’Amministrazione al direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero Marco Bertoluzzo e sarà trasformato in buoni spesa da devolvere alle persone in difficoltà.

«Apprezziamo molto questo gesto – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo – e ringraziamo il Lions Club Alba Langhe per questa iniziativa importante che arriva in un momento di particolare difficoltà per molti cittadini albesi, durante la terza ondata di pandemia che è stata particolarmente cruenta nella nostra città. Abbiamo subito girato l’importo al Consorzio Socio Assistenziale affinché la somma sia destinata in modo mirato alle persone più bisognose».

«Durante quest’anno di emergenza sanitaria abbiamo fatto diverse donazioni, anche mascherine – spiega il presidente del Lions Club Alba Langhe Tommaso Lo Russo – Questa volta abbiamo deciso di destinare questa somma non ingente ma significativa, che vuole essere comunque un aiuto per le persone più in difficoltà. Prossimamente faremo altre donazioni sempre confrontandoci con l’assessore Boschiazzo ed il Consorzio, affinché le nostre elargizioni arrivino a chi ha davvero bisogno».