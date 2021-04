Daniele Dutto è il nuovo presidente dell'Avis di Boves

Nella serata di giovedì 22 aprile, in piena sicurezza, sono stati convocati gli eletti al nuovo direttivo della sezione Avis di Boves per eleggere il presidente di sezione, due vice-presidenti di cui uno vicario e un segretario.

All'unanimità è stato eletto presidente Daniele Dutto che ricoprirà la carica fino al 2024: "Questi anni sono stati di forte cambiamento per la nostra sezione e le sezioni tutte. La tecnologia e alcuni impegni burocratici ci hanno creato non poche difficoltà. Ora però si deve ripartire a pieno ritmo con la promozione della sezione e soprattutto dell'importanza della donazione di sangue. Ringrazio gli eletti e i soci per la fiducia che mi hanno conferito. Sarà un lavoro di tutta la squadra. Ringrazio il presidente e il direttivo uscente".