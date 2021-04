Ciclismo: Diego Rosa al via della Liegi-Bastogne-Liegi

C' è anche Diego Rosa tra gli undici azzurri al via della Liegi-Bastogne-Liegi, ultima grande classica di primavera in programma domenica 25 aprile.

Il cornelianese della Arkéa Samsic affronterà i 259,1 km del percorso, con partenza fissata alle 10.15, quattro giorni dopo la lunga fuga nella Freccia Vallone, vinta da Julian Alaphilippe.

Tra i favoriti, oltre al francese, campioni come Primoz Roglic, Alejandro Valverde ed Adam Yates.

Gli altri italiani al via: Battistella, Conci, Velasco, Rota, Fabbro, Formolo, Aru, Benedetti, Capecchi, Pozzovivo.

Diretta TV su Eurosport e dalle 14.20 su Raisport Hd.