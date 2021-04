Chiusa di Pesio: un murale per colorare i giardini della biblioteca civica Alberione

Il giardino della Biblioteca Civica Ezio Alberione di Chiusa di Pesio ha un nuovo volto grazie al murale dell’artista Nicoletta Caraglio.

“Insieme alla Giunta e a Fabio Dutto, il responsabile della biblioteca, abbiamo pensato di portare un tocco di colore su un muro segnato dal tempo che non rendeva giustizia alla vivacità del luogo, vero e proprio punto di riferimento per i giovani e per tanti lettori anche da fuori paese - afferma Daniela Giordanengo, assessora alla cultura e alla comunicazione -. Nella convinzione che la bellezza e l'arte pubblica siano importanti strumenti di rigenerazione urbana, ringrazio Nicoletta Caraglio per l’intervento e per aver prontamente accettato il nostro invito".

“L’opera, di circa 9 metri per 2, rappresenta la magia che si cela dentro i libri. Leggendo, le parole diventano idee, sogni, un mondo altro da noi che oggi a volte si dà per scontato - dichiara l’artista chiusana Nicoletta Caraglio -. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accolto il mio progetto e avermi aiutata a farlo diventare realtà e dedico il murale a mia mamma Gianfranca che per tanti anni ha lavorato come maestra in questo luogo che, prima di ospitare la biblioteca, era la sede dell’asilo del paese”.