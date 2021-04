A Beinette fiori freschi ai monumenti cittadini per celebrare la Liberazione

Un fiore per non dimenticare. Anche se l'emergenza Covid non permette ancora di celebrare il 25 aprile con cortei e manifestazioni pubbliche, l'amministrazione di Beinette ha deposto omaggi floreali ai monumenti cittadini per rendere omaggio alla memoria di tutti coloro che lottarono e persero la vita in nome della Libertà.

"Oggi chi si reca in uno dei luoghi della memoria del nostro paese troverà fiori freschi." - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - "Sull'altare del Monumento ai Caduti, di fronte alla stele che ricorda la Divisione Cuneense, sulla tomba di Mario Rosso e accanto al cippo che segna il punto del suo omicidio. Fiori freschi per mantenere viva la memoria degli anni più bui del nostro Paese e per festeggiare la Liberazione dall'occupazione nazifascista. Buon 25 aprile e buona festa della Liberazione!"