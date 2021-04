Dall'Abbazzia di Vezzolano al Castello di Racconigi: si riparte con le visite dal 1° maggio

Grazie alle nuove disposizioni governative e al cambiamento della classificazione del rischio per il Piemonte, la Direzione regionale Musei è pronta ad accogliere il pubblico, secondo giorni e orari di apertura diversificati per ogni sede museale. In provincia di Cuneo, da sabato 1° maggio torneranno a essere visitabili le strutture immerse nell’atmosfera della spiritualità medievale dell’Abbazia di Vezzolano, preziosa testimonianza del Romanico in Piemonte; le forme turrite del Castello di Serralunga d’Alba, esempio di donjon alla francese perfettamente conservato, unico nel suo genere in tutta Italia.

Porte aperte anche al Castello di Racconigi, incluso il primo anello del Parco, ma dalla settimana successiva ingressi dal giovedì alla domenica, con visite al Primo Piano Nobile, giovedì e sabato estese anche al monumentale fregio commissionato da Carlo Alberto a Pelagio Palagi, e venerdì e domenica ampliate alle Cucine.

Restano in vigore le misure già adottate per garantire lo svolgimento delle visite in sicurezza e si aggiunge una novità: non solo accessi contingentati in piccoli gruppi, prenotazioni obbligatorie via telefono e mail, rilevazione della temperatura corporea e utilizzo della mascherina, ma ingressi nei musei anche sabato e festivi, purché le prenotazioni vengano effettuate con almeno un giorno di anticipo.