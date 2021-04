Mondovì celebra il 25 aprile con le riflessioni, le poesie e i disegni dei monregalesi (FOTO E VIDEO)

La deposizione della corona d'alloro al monumento in via Delvecchio

Anche quest'anno la Città di Mondovì celebra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, in forma inedita e nel pieno rispetto delle restrizioni previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Mondovì, Medaglia di Bronzo al Valor Militare per la Guerra di Liberazione, commemora il 76° anniversario della Liberazione con la stessa partecipazione di sempre, sia pure in forma “virtuale”.

Questa mattina, il sindaco Paolo Adriano e il presidente dell'ANPI Mondovì, il prof. Stefano Casarino, hanno posto le tradizionali corone d'alloro ai monumenti cittadini. Sebbene non sia stato possibile fare alcuna cerimonia pubblica, la presenza viva dei monregalesi si è vista grazie ai numerosi messaggi e pensieri imbucati, negli scorsi giorni, nel raccoglitore esposto davanti al municipio.

Riflessioni, pensieri e poesie, sono stati affissi su alcuni pannelli disposti ai lati del Monumento dei Caduti in via Delvecchio, insieme ai disegni dei bambini della 5B della primaria "Calleri".

Come anticipato negli scorsi giorni, a conclusione del Progetto “Lettere Partigiane”, che ha visto coinvolti in modo del tutto volontario alcuni studenti degli Istituti Superiori della città, verranno organizzate forme di lettura on line dei testi da loro prodotti in occasione del 29 aprile, giorno della Liberazione di Mondovì: i testi saranno anche reperibili sulla pagina Facebook dell’ANPI di Mondovì.

Di seguito vi proponiamo il video messaggio del sindaco e del presidente dell'ANPI