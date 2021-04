Il Covid porta via Mario Salvatore, padre del Vicepreside dell’IPS Mucci di Bra, professor Roberto Salvatore

Dolore a Fossano e Bra per la morte di Mario Salvatore, padre del Vicepreside dell’IPS Mucci, professor Roberto Salvatore. L’uomo se n’è andato nella giornata di venerdì 23 aprile, dopo una lunga battaglia contro il Covid, che continua a mietere vittime, a seminare sofferenza e disperazione.

Un destino crudele per il figlio Roberto, che si è sempre distinto per la lotta contro la malattia sia tra le file della Protezione Civile (è assessore presso l’Unione Fossanese Comuni), sia presso l’Istituto scolastico braidese, dove ha lavorato sodo, week end compresi, allo scopo di organizzare l’erogazione del servizio e mantenere i rapporti con ASL-CN2 per la sicurezza degli studenti.

Il dolore della famiglia è anche quello di colleghi e alunni per il triste lutto che ha colpito lo stimato professore. Il cordoglio del corpo docenti del Mucci è unanime: “La malattia che lei ha con ogni energia contrastato, sia come volontario della Protezione Civile che come Referente Covid del nostro Mucci, le ha ingiustamente sottratto suo papà, dopo un lungo e doloroso percorso. Questo non è accettabile né umano, però non vi è altra strada se non quella di procedere, sempre a testa alta. L’Istituto Velso Mucci manifesta riconoscenza per il suo operato a servizio degli Studenti e profondo cordoglio in relazione alla scomparsa di suo papà”.